Американцы опять «начудили»: вместо ослабления Москвы «революция» в Казахстане приведёт к усилению позиций России в регионе

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2022, 14:54

Скорость, с какой в первых числах января в Казахстане исчезло государство, попросту поражает. Два дня не было слышно о правоохранителях и прочих органах власти во многих крупных городах страны, включая и первую столицу. А ведь РК – большое государство, богатое ресурсами, с вполне приличным бюджетом. А казахская армия вполне может поспорить с белорусскими вооружёнными силами за почётное второе место в ОДКБ после армии России. Так что же случилось и куда вдруг исчезли силовые структуры Казахстана на большой части территории этой страны? Кто всё это устроил?



С одной стороны, проходящие аресты и увольнения в КНБ Казахстана, говорят о том, что руководство спецслужбы было или куплено на корню, или участвовало в заговоре. Это объясняет его пассивность при отражении атак и то, что толпу боевиков «просмотрели». Сразу стоит сказать, что никакие 20 тыс. вооружённых боевиков Алма-Ату, конечно, не атаковали – это суммарная численность погромщиков. Боевиков было намного меньше, наверное, на порядок. Но вряд ли заговор устроило руководство КНБ. Версия о чисто внутренних разборках президента Токаева с семейным кланом Елбасы (Назарбаева), которому в Казахстане принадлежит почти всё, хоть и выглядит правдоподобно, но многое не объясняет. Но очевидно, что это не Китай – ему это нужно не больше, чем России. Москве беспорядки в «мягком подбрюшье» перед переговорами с США и Западом тоже были совершенно не нужны.



Часто упоминаемых разными «экспертами» турок с их вселенскими заговорами про «Великий Туран» тоже стоит отмести в сторону. Не по Сеньке, как говорится, шапка. Остаются наши «дорогие» «потенциальные партнёры номер один», то есть США. Вот им в преддверии переговоров с Россией очень бы хотелось резко усилить позиции или вовсе сорвать переговоры, поставив Россию с позиции силы в позицию слабости. Ну и ресурсы Казахстана прихапать заодно. Похоже, именно они вместе с «прокладкой» в виде украинских властей и спецслужб и стоят за всем произошедшим. Плюс, конечно, внутренние силы.



Стоит взглянуть на силовые структуры Казахстана, чтобы понять, куда это они так мигом растворились после начала событий. И как получилось, что скоро вернулись. В армии Казахстана, как и в остальных силовых структурах, сильны «восточные» традиции – клановость, землячество, родо-племенные узы и прочее, что в таких внутренних разборках сразу связывает военных по рукам и ногам. Как военным, служащим обычно в своих родных местах, стрелять в соплеменников? Говорят, некоторые военные и вовсе отметились передачей оружия «мирным протестующим». Хотя это и несравнимо с тем, что оставили погромщикам разбежавшиеся полицейские, нацгвардейцы и сотрудники КНБ. При этом часть силовиков всё равно сражались с погромщиками и боевиками и погибали. Кроме этого, в 2014 г. Назарбаев, испугавшись «русской весны», создал ещё и силы территориальной обороны численностью несколько десятков тысяч человек. Но где были эти силы в эти дни? Нигде! Сидели по домам.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости