Политкорректность уничтожит Европу изнутри: мигранты рулят

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2022, 13:55

В какой-то момент казалось, что евроинтеграция – очень правильный путь, что всё получается. А потом стало понятно: помимо плюсов она приносит трудности. Например, если падает фунт, то за ним падает евро, и единственная валюта, которая в этом случае не несёт потерь, – это швейцарский франк, не зависящий от курса фунта или евро. Кроме того, на границах ЕС остаётся несколько зон, подверженных военным конфликтам. Европейским структурам, например ОБСЕ, в этом направлении ещё работать и работать.



В Европе изменилось и представление о политкорректности. Сейчас мы имеем дело не только с правами нацменьшинств, не только с историческими конфликтами, мешающими общению граждан тех или иных стран. Мы также имеем дело с такими популярными темами, как гендерное неравенство, трансфобия, Black lives matter. Всё это уже не совсем относится к политкорректности, местами превышает меру и порождает травлю – травлю в адрес тех, кто слишком консервативен в глазах подобных деятелей.



Диктатура общественного мнения ещё страшнее, чем государственная диктатура, потому что у общественного мнения нет границ. Им чрезвычайно легко манипулировать, в то же время чрезвычайно сложно поставить ему рамки. Если для национальных идентичностей существуют рамки, уложения, то для носителей определённых субкультур (гендерных, расовых и других, например для субкультуры инвалидов) пока нет никаких самоограничений. Нет уложений, которые бы определяли, насколько далеко человек может зайти в борьбе за права своей субкультуры, не ущемил ли он тем самым права других людей – тех, которые данную субкультуру не очень понимают и не очень принимают. Так, например, получилось с травлей английской писательницы Джоан Роулинг за высказывание о гендерной идентификации.



Из-за огромного количества мигрантов в Европе Еврокомиссия рекомендовала чиновникам воздерживаться от упоминания Рождества и говорить вместо этого «период праздников», а то вдруг незваные гости обидятся, хотя уже давно сами европейцы не знают, как избавиться от понаехавших, которые не хотят работать и адаптироваться к европейской культуре.



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