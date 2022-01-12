На Украине сравнили доходы президента Владимира Зеленского и депутатов Рады

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12 января 2022, 12:12

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский за 2021 год заработал 365 тысяч гривен (992 800 рублей). На Украине отметили, что годовой доход у Зеленского почти втрое меньше, чем у секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"24 канал" передал со ссылкой на данные Государственного управления делами, что украинский президент получал оклад в размере 28 тысяч гривен в месяц (76 тысяч рублей), это без добавок и премий. Он заплатил налогов чуть более 65 тысяч гривен (176 800 рублей).

Доходы секретаря СНБО Алексея Данилова за прошлый год составили 900 тысяч гривен (2,45 млн рублей).

Народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заработал в 2021 году 410 300 гривен (1,116 млн рублей). Депутат Рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заработала за минувший год 486 593 гривен (1,323 млн рублей),- передает радио Sputnik.

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