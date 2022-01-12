Байден не сможет выделить деньги на социальные нужды малообеспеченным

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12 января 2022, 10:56

Одна из главных инициатив американского президента Джо Байдена заключалась в выделении 2 триллионов долларов на социальную сферу. Однако для принятия закона американскому лидеру не хватает голосов сенаторов. Джо Менчин, от голоса которого зависела судьба инициативы, не смог договориться с Байденом.



Демократы и республиканцы разделились поровну в Сенате по данному вопросу. В конце прошлого года Байден смог провести через Конгресс закон о выделении денег на развитие инфраструктуры. Но в Демократической партии считают, что денег в бюджете недостаточно для подобных траншей на социальные расходы. Джо Менчин заявил о высоких рисках роста инфляции. Государство должно быть готово к ответу на другие непредвиденные кризисы.

Правда, далеко не все в Демократической партии согласны с позицией Менчина.



Раскол в партии только на руку республиканцам. Они обвиняют демократов в попытках бесконтрольной траты денег. Чтобы не растерять рейтинг, «обитатели» Белого дома в скором времени предложат новую экономическую инициативу с учётом инфляции и необходимости борьбы с монополиями. В план войдут различные предложения по преодолению экономических последствий, вызванных пандемией.





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