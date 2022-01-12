Судьба китайских инвестиций в Казахстане теперь зависит от благорасположения российских военных

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12 января 2022, 10:17

Китай одобрил ввод Россией миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. В прессе Поднебесной появились материалы о готовности правительства отправить в соседнюю республику специалистов по антитеррору. Встав на защиту интересов суверенитета Казахстана, Россия также защитила китайские инвестиции в данную страну.



Во внешнеполитическом ведомстве КНР указали на необходимость продолжения борьбы с террористами в Казахстане и восстановления стабильности. Нур-Султан является важнейшим и стратегическим партнёром для Пекина. При этом восстание в Казахстане показало превосходство Москвы на данной территории.



Китай вложил в государства Центральной Азии за последние годы миллиарды долларов. Однако КНР не имеет в отличие от России солдат, которые владеют языком соседней республики, знакомы с культурой и национальными особенностями. В Поднебесной вынуждены признать, что судьба инвестиций в Казахстане теперь зависит от благорасположения российских военных. Бывшие советские республики в Азии опасаются колониальных замашек России, в то же время Китай у них вызывает гораздо большие опасения. На Западе считают, что Москва и Пекин обязательно столкнуться в Казахстане. Однако Москва может создать на этой территории совместные с Пекином проекты, которые объединят страны против коллективного Запада.





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