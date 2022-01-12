Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Безпалько прокомментировал слова Кулебы по членству Украины в НАТО

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12 января 2022, 09:56

Богдан Безпалько, фто из соцсети

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не пойдет на предоставление России гарантий о нерасширении НАТО на восток. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя в эфире радио Sputnik слова Кулебы, сказал, что не Киев будет определять итоги встреч представителей России и НАТО.

Безпалько уверен, что "Кулеба минимально может повлиять на ход событий". "Глава МИД Украины является скорее объектом, чем субъектом", выразил свою точку зрения эксперт и добавил, что, "как и посол Украины в Германии Андрей Мельник, который периодически выступает со скандальными заявлениями – что Украина скоро вступит в НАТО и ему чуть ли не известен уже срок".

Безпалько заявил, что такие вопросы решают не украинские политики и даже не немецкие, они решаются между Россией и США.

"Глава МИД Украины и официальный Киев в целом будут декларировать то, что предписано им Западом в данный конкретный момент",- полагает эксперт.

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