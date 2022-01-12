Посол Антонов прокомментировал заявление Нуланд о том, что Россия ответственна за развязывание кризиса на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2022, 08:30 Источник: facebook.com/RusEmbUSA

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд

о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине.

Анатолий Антонов заявил, что "обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах".

Ответ дипломата опубликован в facebook на странице дипмиссии. Посол считает, что в настоящее время нужно особенно "быть сдержанными и аккуратными во фразеологии". Антонов отметил что 10 января прошли российско-американские переговоры в Женеве, а 12 января пройдет встреча в рамках Совета Россия-НАТО.

"Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе", - рассказал он.

Анатолий Антонов заявил, что России "нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах". "Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, Россия обозначила свои приоритеты четко и ясно, и ждет письменных ответов на свои предложения. Как заявил Антонов, НАТО подобралось к российским границам, и Москве некуда отступать. Он напомнил, что США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность.

"Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет РФ. Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", - заключил Антонов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости