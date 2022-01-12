Посол Антонов прокомментировал заявление Нуланд о том, что Россия ответственна за развязывание кризиса на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд
о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине.
Анатолий Антонов заявил, что "обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах".
Ответ дипломата опубликован в facebook на странице дипмиссии. Посол считает, что в настоящее время нужно особенно "быть сдержанными и аккуратными во фразеологии". Антонов отметил что 10 января прошли российско-американские переговоры в Женеве, а 12 января пройдет встреча в рамках Совета Россия-НАТО.
"Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе", - рассказал он.
Анатолий Антонов заявил, что России "нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах". "Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок", - подчеркнул дипломат.
По словам посла, Россия обозначила свои приоритеты четко и ясно, и ждет письменных ответов на свои предложения. Как заявил Антонов, НАТО подобралось к российским границам, и Москве некуда отступать. Он напомнил, что США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность.
"Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет РФ. Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", - заключил Антонов.
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