В Турции опасаются восстаний «казахского типа»

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12 января 2022, 00:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Прошедшие события в Казахстане вызвали настоящий ужас у многих представителей «тюркских государств». Особенно жаркие беседы шли в Турции, для которой Казахстан – не просто партнёр, а можно сказать, родственное государство. Мятежи и кровавые беспорядки напугали практически все турецкие партии. Президент Эрдоган был сильно встревожен случившимися погромами. А после слов Девлета Бахчели, главы партии Нацдвижения Турции, об этом заговорили практически по всему Ближнему Востоку. «То, что случилось в Казахстане, может повториться в Турции», - сказал представитель националистов. Его слова процитировали в известной газете Yeni Safak. Бахчели, в свою очередь, потребовал расследования загадочного участия турецкого проповедника Гюлена в массовых беспорядках. Политик опасается, что Турция может быть следующей.

Бахчели также отметил, что любые политические и экономические требования могут легко перерасти в массовые противостояния на улицах. В самой Турции проблем немало, и они явно требуют незамедлительных решений. Если вспомнить, то ещё совсем недавно из-за обвала лиры на улицах турецких городов оказались тысячи недовольных. Эрдогану удалось утихомирить протестующих и усилить порядок на улицах, но это явно не навсегда. Ещё тогда зимой 2021 года на улицах звучали призывы к уходу нынешнего турецкого лидера. Оппозиционные партии фактически взбунтовались против его власти. Так же, как и потом в Казахстане, стали звучать слова об отсутствии демократии, о нарушениях прав человека, о необходимости смены правительства и государственного курса. Аналитики считают, что у Бахчели есть право на опасения, учитывая, что недовольных в Турции может быть много. А Эрдоган, как поговаривают его политические критики, стремительно «теряет рейтинг».

Бахчели предупреждает оппозицию, чтобы она не следовала по пути Казахстана и не призывала к массовым беспорядкам. «Не вдохновляйтесь массовыми протестами», - заявляет он. Однако, последуют ли его советам оппозиционеры – на данный момент неизвестно. Правящая турецкая коалиция до сих пор наблюдает с тревогой за событиями в Казахстане. Безусловно, мятеж подавлен, но это ещё не означает полное избавление от проблем.

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