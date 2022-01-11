Перестрелки между военными Азербайджана и Армении возобновились

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11 января 2022, 23:00 Турана Гулиева,

Между военными Азербайджана и Армении вдоль государственной границы в Кельбеджарском направлении возобновились перестрелки. Об этом сообщают МИД Азербайджана и Армении.

В результате новых боестолкновений со стороны Азербайджана погиб один солдат, а со стороны Армении двое и двое получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, официально Кельбеджарский район почти 30 лет находился под контролем армянской армии. 27 сентября азербайджанская сторона начала военную операцию и вернула под свой контроль пять районов и город Шуша с прилегающими территориями. 10 ноября этого же года в Карабах был введен российский миротворческий контингент.

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