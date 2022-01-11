Перестрелки между военными Азербайджана и Армении возобновились

Между военными Азербайджана и Армении вдоль государственной границы в Кельбеджарском направлении возобновились перестрелки. Об этом сообщают МИД Азербайджана и Армении.
В результате новых боестолкновений со стороны Азербайджана погиб один солдат, а со стороны Армении двое и двое получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.
Напомним, официально Кельбеджарский район почти 30 лет находился под контролем армянской армии. 27 сентября азербайджанская сторона начала военную операцию и вернула под свой контроль пять районов и город Шуша с прилегающими территориями. 10 ноября этого же года в Карабах был введен российский миротворческий контингент.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.