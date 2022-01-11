Коронавирусная пандемия не утихает в Соединённых Штатах

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2022, 22:33 Александр Крохмаль, Журналист

В США коронавирусная ситуация вызывает серьёзное беспокойство. Сегодня был установлен новый рекорд по числу заражённых. На этот раз прирост составил 1.13 миллионов новых случаев. Доселе такого ещё не фиксировалось.

По мнению Reuters, это настоящий мировой антирекорд, худшие результаты за всю пандемию. Как отмечают аналитики, признаков замедления распространения «омикрон» штамма пока не наблюдается. Именно африканский вариант является причиной столь массового распространения «ковида». А ведь в стране ещё не побеждена «дельта». Американская система здравоохранения рискует столкнуться с тройной нагрузкой.

На сегодня в США находятся более 60 миллионов заражённых коронавирусом (точная цифра – 61 886 922). Количество умерших достигает отметки в 840 513 человек. В основном, это очень пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет. Впрочем, страдают и молодые, особенно от индийского штамма «дельта», который вызывает тяжёлую реакцию даже у профессиональных спортсменов. Несмотря на проводившиеся меры усиленной вакцинации, местные препараты не слишком уберегают людей от заражений. Очевидно, что помимо здравоохранения, в США могут быть проблемы и с экономической составляющей. Затраты на борьбу с коронавирусом рискуют опустошить американскую казну. Как будет выходить из этого президент Байден, пока что никому не ясно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости