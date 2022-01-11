Канье Уэст захотел сделать Россию своим «вторым домом» и увидеться с Владимиром Путиным

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11 января 2022, 21:42 Источник: Billboard

Канье Уэст, MediaPunch/face to face

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст планирует посетить Россию и хотел бы увидеться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом журналистам во вторник, 11 января, сообщил советник артиста.

По словам представителя Канье Уэста, рэпер намерен проводить в России много времени, более того, артист хочет сделать страну своим "вторым домом".

Предполагается, что визит Уэста в РФ состоится уже весной или летом 2022 года. Известно, что у него есть планы развития бизнес-проектов в стране, а также расширения собственных контактов в музыкальной сфере. Рэпер также хотел бы встретиться с Владимиром Путиным и пригласить его как "специального гостя" на свой концерт.

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