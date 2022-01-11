Во Франции во вторник будет побит антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки – более 350 тысяч

Во вторник, 11 января, на территории Франции будет зафиксирован новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом нового типа – более 350 тысяч заболевших за сутки. Об этом сообщили в Минздраве.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в рамках выступления в Сенате отметил, что вышеуказанные цифры являются рекордными с момента начала пандемии в стране.
Напомним, в последние недели количество зараженных коронавирусной инфекцией на французской территории резко растет. В частности, в среду, 5 января, было выявлено более 332 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.
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