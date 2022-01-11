Турция боится потерять Казахстан

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11 января 2022, 15:15

Турция намерена обсудить с главами внешнеполитических ведомств «Организации тюркских государств» проблемы Казахстана. В МИД Турции заявили о готовности предоставления Нур-Султану необходимой помощи и поддержки.



Эксперты увидели в действиях Турции опасения потерять Казахстан. Многие считают, что Россия в скором времени сметёт «собирателя османских земель» с территории центрально-азиатского государства. В Нур-Султане не готовы к прямому диалогу с Анкарой из-за большого количества проблем.



В военных кругах Турции бродит мысль о необходимости отправки в Казахстан Совместных тюркских сил для защиты государства от иностранной интервенции. В независимых издательствах впрямую говорится о планах России по захвату Казахстана, как это было сделано с Крымом. Оппозиционное издание Karar пишет, что Анкара осталась в стороне от происходящих в Казахстане событий. «Тень Кремля» уже заметна на улицах казахских городов.



Организация тюркских государств оказалась слабым политическим объединением. После неофициального выхода из него Казахстана оно стало представлять собой лишь объединение Турции с парой бывших советских республик, по большому счёту, не представляющих интерес даже для самой Анкары.





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