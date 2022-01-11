Захарова: эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

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11 января 2022, 14:43

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ее не признают этого только те, кто в принципе не следит за ситуацией в Казахстане.

Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что негативные сообщения о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане делаются специально теми, кто выключает себя из международного информационного пространства и при этом "опять же намеренно дезинформирует собственную общественность".

"Эффективность акции, шагов миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета например или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - сказала представитель российской дипломатии.

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