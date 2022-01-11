США обещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе

Представители США по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Источник, близкий к переговорам, сообщил, что американцы пообещали доложить об итогах Женевы своему руководству и предоставить Москве письменный ответ на следующей неделе.
Источник отметил, что России нужен конкретный ответ на ее озабоченности, в первую очередь, в контексте нерасширения НАТО, а разные "увиливания не интересны" Москве.
Как уточнил источник, "на переговорах российская делегация "разжевала" предложение" во избежание каких-то недопониманий.
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