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США обещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе

, 14:25 Источник: Интерфакс

США обещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе
фото: pixabay.com

Представители США по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Источник, близкий к переговорам, сообщил, что американцы пообещали доложить об итогах Женевы своему руководству и предоставить Москве письменный ответ на следующей неделе.

Источник отметил, что России нужен конкретный ответ на ее озабоченности, в первую очередь, в контексте нерасширения НАТО, а разные "увиливания не интересны" Москве.

Как уточнил источник, "на переговорах российская делегация "разжевала" предложение" во избежание каких-то недопониманий.

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