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11 января 2022, 12:22

Казахстанский кризис поставил перед Кремлём новую задачу: возврат контроля над территориями с русскоязычным населением. При этом независимые государства в состав России даже в рамках союзного государства не спешат.



В США внимательно следят за действиями России и негодуют, почему им в рамках НАТО нельзя продвигаться на Восток в поисках новых партнёров. В Североатлантический альянс рвутся Грузия, Молдавия и Украина. Центральноазиатским государствам пока хватает партнёрства с военным блоком. Но однажды и они захотят стать полноценными членами НАТО.



С момента распада Советского Союза на территории его бывших республик образовалось несколько непризнанных государств: Приднестровье, Донбасс, Нагорный Карабах. Население данных территорий постоянно просится в состав России. Но Москва присоединила к себе за последние годы только Крым. Да и то возвращение территории в родную гавань вызвало недовольство Запада, Европы и самой Украины. США обвиняют Россию в попытках восстановления СССР.



Примечательно, что при настрое на захватническую политику, США не спешат присоединять к себе новые территории, даже островные. Власти ограничиваются установлением контроля над слабыми государствами и выкачиванием из них ресурсов.

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