Милонов рассказал, что беспорядки в Казахстане напугали местных жителей, и протесты не получали поддержки граждан

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11 января 2022, 11:55

Вывоз россиян из Казахстана, фото: vk.com/milonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что беспорядки в Казахстане серьезно напугали местных жителей, протесты не получали народной поддержки. Парламентарий в эфире утреннего стрима RT «Летучка» поделился, что люди относились просто с ужасом, от мигранта и торговца овощами до человека на хорошем автомобиле, никто не чувствовал комфорта и надежды от этих событий.

Виталий Милонов был в Казахстане, в бывшей столице республике Алма-Ате, в пригородах Алма-Аты. По его словам, люди страшно боялись и пытались охранять свои дома, так как два дня реакции силовиков не было.

Интернета и связи в первые дни января, когда начались протесты, в Казахстане не было.

Милонов планировал в Алмате "отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии и поддержать наших соседей горячей братской молитвой". 6 января он писал в соцсети: "Я в Казахстане, в Нур-Султане. Нет интернета, нет связи. Военных на улицах почти нет, в аэропорту видел. И ощутил введеный комендантский час. Сейчас в Нур-Султане спокойно. Местные люди сказали, что они не хотят никаких погромов. Очень дружелюбно настроены. Говорят, что вот на юге такие беспредельщики есть.

Мне нужно доехать до Алматы, где хочу отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии и поддержать наших соседей горячей братской молитвой. Но в Алматы ничего не летает и не едет. Никак не уехать, никак не добраться. Какие-то блокпосты стоят, непонятно: то ли военные, то ли не военные".

"Важно: Казахстан — страна очень мирная. И казахи — люди очень мирные. Здесь куча городов, где русские были, в свое время, в большинстве. Я думаю, сейчас мы увидим, кто решил устроить беспорядки. Почему-то мне кажется, что идея Великого Турана будоражит некоторых", - заключил парламентарий.

Россиян из Казахстана вывозило Минобороны на военно-транспортных самолетах Ил-76.

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