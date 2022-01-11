Лучшие друзья России: Никарагуа, Венесуэла, Куба

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11 января 2022, 10:52

В первый рабочий день нового года в Никарагуа прошла инаугурация Даниэля Ортеги, который в очередной раз одержал победу на президентских выборах. Примечательно, что он стал главой государства ещё три десятилетия назад. На торжественном мероприятии присутствовали делегации от России, КНР, Венесуэлы – самые ближайшие союзники страны.



Последние выборы в Никарагуа не были признаны ЕС и коллективным Западом, а также некоторыми латиноамериканскими государствами. Ранее муниципальные выборы прошли в Венесуэле. Их результатами также оказались недовольны западные страны, которые считают венесуэльского лидера Николаса Мадуро узурпатором и демагогом. В Москве придерживаются противоположной точки зрения.



Третьим государством, которое считает своим главным партнёром Россию, является Куба. На внешнеполитической арене союз двух государств представляет для США серьёзную опасность.



Три государства поддерживают все инициативы и предложения России на международном уровне. Они признали Южную Осетию, Абхазию и Крым. Их не беспокоит постоянная критика коллективного Запада, так как они уверены в надёжности и поддержке Москвы. Для сохранения и укрепления своих позиций Россия развивает различные проекты в этих государствах, что находит положительный отклик у местного населения.





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