США и страны Запада призвали КНДР к переговорам после запуска баллистической ракеты

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11 января 2022, 09:31 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

США и несколько стран Запада призвали КНДР к переговорам после запуска 5 января баллистической ракеты.

В заявлении постпред США при ООН Линдаы Томас-Гринфилд осуждается последний ракетный запуск Северной Кореи, он является явным нарушением резолюций СБ ООН.

В понедельник в ООН выступили с заявлением США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония.

По мнению этих стран, продолжение со стороны КНДР разработки ОМУ и развития баллистической ракетной программы является угрозой международному миру и безопасности.

В заявлении призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями СБ ООН.

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