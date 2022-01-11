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США и страны Запада призвали КНДР к переговорам после запуска баллистической ракеты

, 09:31 Источник: ТАСС

США и страны Запада призвали КНДР к переговорам после запуска баллистической ракеты
фото: pixabay.com

США и несколько стран Запада призвали КНДР к переговорам после запуска 5 января баллистической ракеты.
В заявлении постпред США при ООН Линдаы Томас-Гринфилд осуждается последний ракетный запуск Северной Кореи, он является явным нарушением резолюций СБ ООН.

В понедельник в ООН выступили с заявлением США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония.
По мнению этих стран, продолжение со стороны КНДР разработки ОМУ и развития баллистической ракетной программы является угрозой международному миру и безопасности.

В заявлении призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями СБ ООН.

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