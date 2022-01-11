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Президент Европарламента Давид-Мария Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет

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Президент Европарламента Давид-Мария Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет
Давид Сассоли, фото: Тwitter.com/ep_president

Президент Европарламента Давид-Мария Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет. Эту новость во вторник, 11 января 2022 года сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Европейского парламента Роберто Кульо.

Глава Европарламента Давид Сассоли был госпитализирован в Италии 26 декабря 2021 года.
65-летнего политика положили в клинику из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы", уточнял Роберто Кульо.

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