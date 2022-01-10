Полковник внешней разведки в отставке Любимов считает, что в Казахстане готовился внутренний заговор

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10 января 2022, 20:18 Источник: "Свободная пресса"

Столица Казахстана, январь 2022 г., XinHua/globallook.com

Полковник внешней разведки в отставке Михаил Любимов считает, что ситуация в Казахстане — это результат просчета служб безопасности или того, что президент Токаев не поверил данным спецслужб о готовящемся внутреннем заговоре.

«Это [ситуация в Казахстане] - просчеты службы безопасности Казахстана. Это их задача. У них есть служба безопасности и она должна была вычислить, кто у них там готовит заговор, какие силы для этого задействованы. В основном, я думаю, там внутренний заговор плюс какие-то элементы из-за границы. А кого больше или меньше, это мы узнаем, когда они проведут расследование», — сказал Любимов.

При этом полковник считает, что российские службы безопасности должны контролировать подобные ситуации в соседних странах. «Это их задача. Если есть агенты и возможности, можно было бы вычислить. Когда начиналась война с Германией, все об этом знали, что они нападут, знали когда. А в результате нападение было внезапным. Так что все по-разному бывает. Не ясно еще, кто виноват. Иногда сам лидер, как Сталин, не верит в нападение», — заключил Любимов.

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