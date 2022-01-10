Пользователи раскритиковали новое фото Зеленского на совещании в первый рабочий день в 2022 году

Новая фотография президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях вызвала активное обсуждение среди пользователей. Глава государства сидит в маске на совещании с задумчивым видом и напоминает всем, что в стране началась первая рабочая неделя в Новом году.
«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году»,- написал украинский лидер.
При этом подписчики призвали Зеленского начать работать для людей, а не против них, как было в 2021 году.
Другой пользователь предположил, что президент задумался о новых налогах для украинцев.
«Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ? Кто же на вас, чинуш, работать будет и кормить?» - отметила подписчица.
«Надеюсь, более безумных законов больше не будет»,- обратился к президенту пользователь.
Еще один комментатор предложил Зеленскому «даже не пытаться начинать новый рабочий год». По его словам, в этом году украинские власти «уничтожили медицину».
«В ресторане сидит, ждет заказ»,- добавил другой.
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