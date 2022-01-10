Китай осторожничает с Казахстаном

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10 января 2022, 08:59 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

«Время делать не только окончательные, но и даже предварительные выводы о позиции Китая в отношении Казахстана еще не пришло», - заявил «АН» руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.

По словам ведущего российского китаиста Островского: «Если говорить об отношении Китая к событиям в Казахстане, то пока определенности нет. Есть только заявления китайских руководителей о поддержке Токаева, который пригласил войска ОДКБ для стабилизации ситуации в Казахстане».

- Любые политические изменения в Казахстане для Китая не выгодны. Через Казахстан должны проходить два маршрута китайской инициативы «Пояс и путь». Первый маршрут – через Казахстан и Россию в Европу, второй маршрут – через порт Актау на Каспийском море в Баку и через Азербайджан и Грузию в Турцию. В нынешних условиях возникает вопрос – сохранятся ли прежние отношения между КНР и Казахстаном в случае окончательной замены Назарбаева на Токаева. И можно ли будет для КНР реализовать свои планы по развитию инициативы «Пояс и путь» через территорию Казахстана, - считает Островский.

И тут есть один пикантный момент «роли личности в истории». Мало кто знает, но все прежние контакты КНР и Казахстана проходили при посредничестве бывшего премьер-министра Казахстана Масимова, который свободно владеет китайским языком и имеет тесные неформальные связи с китайскими лидерами.

Но в настоящее время Масимов находится под арестом и вряд ли найдется в правительстве Казахстана человек, который способен успешно заменить Масимова при экономических и политических контактах в двусторонних отношениях между двумя странами. Поэтому осторожная позиция Пекина понятна.

Сколько юаней вложил Китай в Казахстан и Среднюю Азию в целом? Почему падает влияние Москвы в этом регионе? Куда ведет «Пояс и путь»? Об этом в ближайшие дни читайте на сайте «АН»!

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