Американский эксперт Карпентер назвал «бесполезными для НАТО странами» Албанию, Словению и Черногорию

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10 января 2022, 09:05 Источник: National Interest

флаг НАТО, фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что в Североатлантическом альянсе есть «бесполезные» в военном отношении страны. По его словам, с середины 1990-х гг. США крайне неизбирательно принимали в НАТО республики Восточной Европы.

Карпентер считает, что экономический и оборонный потенциал Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь организации. Автор отметил, что защита этих стран тяжелым бременем ложится на США и может втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны.

Также он утверждает, что «серьезной ошибкой» было расширение сферы влияния Штатов ближе к границам России. Карпентер пояснил, что вхождение Прибалтийских стран в состав НАТО в 2004 году было крайне «опасным шагом». Автор добавил, что Эстония, Латвия и Литва не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с Белоруссией - главным союзником Москвы.

Кроме того, эксперт напомнил, что администрация президента США Джорджа Буша безрассудно пыталась начать военное освоение Грузии и Украины, и только твердая позиция Франции и Германии помешала американцам предоставить этим республикам членство в НАТО. При этом Вашингтон до сих пор пытается интегрировать Киев и Тбилиси в альянс, продолжил ученый.

По мнению специалиста, необдуманные действия западных стран говорят о том, что они не учится на ошибках прошлого и вгоняют себя в крайне опасное положение, способное привести к гибельной войне.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков выразил мнение, что Запад должен на одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру. Также дипломат считает, что НАТО пора «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года.

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