АР: в случае нападения России на Украину США введут наиболее жесткие экспортные антироссийские санкции

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9 января 2022, 09:58

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool Via Cnp, globallookpress.com

Власти США намерены в случае нападения России на Украину США ввести наиболее жесткие экспортные антироссийские санкции. Агентство Associated Press распространило эту информацию со ссылкой на заявления американских чиновников.

Как сообщается на сайте Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, и в ходе разговора сказал, что Вашингтон даст серьезный ответ на любую будущую агрессию России в адрес Украины.

В сообщении АР поясняется, что Россия может быть добавлена ​​в группу стран с наиболее строгими ограничениями в целях экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией. По мнению экспертов, будут введены ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, а также, скорее всего, на иностранные товары, изготовленные в рамках юрисдикции США,- сообщает RT.

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