«Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать»: прошло 87 лет со дня рождения Элвиса Пресли

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8 января 2022, 16:25 Наталья Полянская

Ровно 87 лет прошло со дня рождения известного американского певца и актёра, одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века Элвиса Пресли. Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем в этом жанре. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки — рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов.

Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в Тьюпело в штате Миссисипи. Семья была бедной; материальное положение усугубилось, когда в 1938 году его отца Вернона Пресли посадили на два года в тюрьму по обвинению в подделке чеков. Элвис с детства рос в окружении музыки и религии: он посещал церковь и пел в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили Элвису гитару — вместо велосипеда, который семья не могла себе позволить. В ноябре 1948 года семья Пресли переехала в Мемфис, где было больше возможностей для отца Пресли найти работу. Именно в Мемфисе Элвис начал более осознанно интересоваться современной музыкой, по радио он слушал кантри, традиционную эстраду, а также передачи с негритянской музыкой.

В августе 1953 года Пресли решил зайти в звукозаписывающую студию «Memphis Recording Service», принадлежавшую Сэму Филлипсу, владельцу лейбла Sun Records, и за восемь долларов записал пластинку с двумя песнями «My Happiness» и «That’s When Your Heartaches Begin».

26 июня 1954 года Пресли позвонили со студии «Sun Records» и пригласили на репетицию: Сэм Филлипс хотел записать песню «Without You» и решил попробовать Пресли в качестве вокалиста. Несмотря на то, что Филлипс не был удовлетворён результатом репетиций, он вновь связался с Пресли через неделю, на этот раз попросив его поработать вместе с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком. 17 июля 1954 года Пресли, Мур и Блэк впервые выступили на публике в мемфисском клубе «Бон Эйр».

Первые записи на RCA Records состоялись в январе 1956 года в студиях Нашвилла и Нью-Йорка под руководством продюсера Стива Шолза. Помимо Скотти Мура, Билла Блэка и недавно взятого барабанщика Доминика Фонтаны в записи также приняли участие гитарист Чет Аткинс, пианист Флойд Крамер и вокальный квартет The Jordanaires, ставший с этого момента постоянным аккомпанирующим ансамблем Пресли.

Помимо карьеры в музыке у Пресли также были амбиции стать киноактёром. Весной 1956 года были сделаны первые кинопробы, и вскоре через продюсера Хэла Уоллиса был заключён контракт со студией Парамаунт Пикчерз. В августе Пресли принял предложение от студии 20 Сенчури Фокс сняться в роли второго плана в вестерне «Братья Рено». Успех «Голубых Гавайев» определил дальнейшую траекторию карьеры Пресли: последующие фильмы следовали их формуле как по содержанию, так и по музыкальному сопровождению; записи, не предназначенные для Голливуда, постепенно стали исключением.

Через несколько недель после гавайского концерта Пресли отыгрывал свой восьмой сезон в Лас-Вегасе, в течение которого певцу впервые пришлось пропустить несколько выступлений. Стали давать знать о себе накопившиеся проблемы со здоровьем. Всю зиму и весну 1977 года Элвис Пресли активно гастролировал по Америке. В апреле его выступления неожиданно прервались из-за вынужденной госпитализации. Выписавшись из мемфисской больницы, Пресли вновь отправился в одно мини-турне за другим.

16 августа 1977 года Пресли, как обычно, приехал в своё поместье глубоко за полночь, вернувшись от стоматолога. Остаток ночи был проведён в разговорах о предстоящих через два дня гастролях, о книге его телохранителей, о планах помолвки с его новой подругой Джинджер Олден. Утром Пресли принял дозу успокоительного, но спустя несколько часов, не имея возможности заснуть, принял ещё одну дозу, оказавшуюся критической. После этого он провёл какое-то время, читая книги в ванной комнате, устроенной на манер будуара. Около 2 часов дня 16 августа Олден, проснувшись и не обнаружив Элвиса в постели, пошла в ванную комнату, где нашла его бездыханное тело на полу.

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