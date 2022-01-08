«Фронт освобождения Казахстана» мог быть создан военными Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2022, 15:42 Источник: ng.ru

Фото: кадр из видео

В Сети появилось видеообращение так называемого «Фронта освобождения Казахстана». На кадрах можно увидеть, как четверо мужчин в масках с автоматами позируют на фоне флага азиатской страны.



Закадровый голос призывает бороться с войсками ОДКБ и правительством Токаева. Некоторые эксперты утверждают, что видео «Фронта освобождения Казахстана» было сделано украинскими военными из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Этот центр был создан в 2004 году Военно-морскими силами Украины. Известно, что офицеры ЦИПсО участвуют в информационно-психологических операциях против РФ и пророссийских сил.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости