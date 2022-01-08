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«Фронт освобождения Казахстана» мог быть создан военными Украины

, 15:42 Источник: ng.ru

«Фронт освобождения Казахстана» мог быть создан военными Украины
Фото: кадр из видео

В Сети появилось видеообращение так называемого «Фронта освобождения Казахстана». На кадрах можно увидеть, как четверо мужчин в масках с автоматами позируют на фоне флага азиатской страны.

Закадровый голос призывает бороться с войсками ОДКБ и правительством Токаева. Некоторые эксперты утверждают, что видео «Фронта освобождения Казахстана» было сделано украинскими военными из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Этот центр был создан в 2004 году Военно-морскими силами Украины. Известно, что офицеры ЦИПсО участвуют в информационно-психологических операциях против РФ и пророссийских сил.

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