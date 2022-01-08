С 16 июля в Украине прекратится обслуживание на русском языке

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8 января 2022, 15:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

«Украинизация» в соседней к РФ стране идёт полным ходом. Прошли сведения о том, что теперь не только кроссворды будут на украинском, но и обслуживание в ресторанах. Стоит заметить, что сотрудникам прачечных, кафе и кинотеатров ранее разрешалось обращаться к клиентам на любом удобном языке. Но русский – явно не входит в число таких языков. Как отмечают эксперты, эти законы - явно антироссийского характера. Школы с преподаванием русского уже не существуют. Передачи и фильмы на украинском языке – отныне норма жизни. Всё меньше и меньше становится сериалов или кино с русскоговорящими героями. При этом, власти пытаются повлиять и на сферу обслуживания.

С 16 июля 2022 года за общение с клиентами в сфере обслуживания на русском могут начать взимать штрафы. В ресторанах и кафе приветствовать клиентов будут строго на украинском. За малейшее русское слово можно будет получить строгое наказание. Впрочем, клиенты могут обращаться и на русском, если им это нравится. Посетители так же могут попросить официанта перейти на русский, но не более того. Самому проявлять инициативу и использовать «чужеродные» для украинцев слова, официант не сможет. За нарушение закона может грозить штраф размером в 6800 гривен (в рублях – это около 18 000). За рецидив можно лишиться до 11 900 гривен (в рублях – более 30 000).

Кстати, платить за нарушения будут не сотрудники, а владельцы заведений. За бизнесменами будет сохраняться право вычесть штрафы из оклада работника. По украинским меркам, данное финансовое наказание - весьма суровое и даже жестокое. Ведь уровень жизни в Украине так и не поднялся за все прошедшие десятилетия. Соответственно, люди там цепляются в буквальном смысле за каждую гривну.

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