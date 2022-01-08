Штрафы за русский язык вводят на Украине

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8 января 2022, 15:10 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Печатным СМИ на Украине запретили выходить на русском языке. Кроме того, сотрудников предприятий за использование русского языка во время контактов с клиентами будут штрафовать.



С 16 января 2022 года на Украине газеты, журналы и даже сборники кроссвордов смогут издаваться только на украинском языке. СМИ могут публиковаться и на русском, но для этого им следует печатать такое же количество экземпляров на украинском языке. Так, к примеру, «Комсомольской правде», теперь придется переводить свои материалы на украинский.



Новые изменения предусмотрены законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Послабления будут действовать лишь для региональных печатных изданий. Они могут публиковаться на выбранном ими языке до 2024 года.



В сложную ситуацию попали издатели сборников кроссвордов. Кроссворды на украинском даже спустя три десятилетия независимости страны остаются огромной редкостью. Вполне возможно, что теперь любимое развлечение украинцам придется контрабандно вывозить из России.



Сотрудникам сферы услуг и ранее запрещалось обращаться к посетителям на русском. Причем, к примеру, на английском или китайском языках это делать можно. Теперь же за обращение к клиентам на русском языке в сфере обслуживания будут взиматься штрафы. За нарушение закона грозит штраф в размере 5100–6800 гривен (13–18 тыс. рублей). За повторное — от 8500 до 11 900 гривен (22–31 тыс. рублей). Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает украинцев в случае обнаружения нарушений закона отправлять доносы в его офис, приложив видео- или аудиозапись инцидента.



Клиентам все же оставили возможность обращаться к персоналу на русском. Посетитель вправе разрешить это официанту.



В 2021 году на Украине происходили конфликты на почве языка. К примеру, в Киеве нецензурно оскорбили кассира супермаркета за общение с клиентами на русском. В Кривом Роге мужчина угрожал физической расправой сотруднице почтового отделения, говорившей по-русски.



В Хмельницком женщина обрушилась на русскоговорящего полицейского, приехавшего… спасать выброшенного с восьмого этажа кота.



«Вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора», — заявила патриотка Украины.



Российские эксперты считают, что новые статьи украинского закона направлены на уничтожение культурной памяти.





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