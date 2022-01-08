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«Казахстан — это открытие нового фронта»: эксперты рассказали о происходящем в азиатской стране

, 12:47 Источник: Коммерсантъ

«Казахстан — это открытие нового фронта»: эксперты рассказали о происходящем в азиатской стране
Фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Специалисты по Центральной Азии поделились своим мнением о событиях, происходящих в Казахстане.

Семен Багдасаров, руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

- Происходящее было ожидаемо: в богатой стране значительная часть населения живет в нищете, и рано или поздно это должно было рвануть.

Конечно, этим воспользовались определенные обиженные люди как внутри страны, так и за ее пределами. Ресурсы-то, как мы знаем, делятся несправедливо. Вспомните того же Аблязова, идею с двухпартийной системой, и что с ней и ее участниками сделали. Вот оно и рвануло.

Исходя из интересов России, нам нужно помочь, но вводить миротворцев только на север Казахстана. Освободившийся ресурс казахских властей пусть перемещается на юг, в Алматы, другие регионы и там наводят порядок.

У меня есть опыт в стабилизации ситуации в Таджикистане: быстро выбили из Душанбе исламистов, но потом началась гражданская война в Припамирье. Где гарантия, что здесь такого не будет? Не надо в это сильно вляпываться.

Александр Дугин, философ:

- Объяснение произошедшему лежит в области геополитики. Любой процесс в постсоветском пространстве прежде всего находится в этой системе координат.

Лидером евразийства, безусловно, является Россия. Соответственно, события, которые происходят в Казахстане, очень напоминают стратегию создания проблемных зон на периферии России. По мере того как Россия заявляет свои претензии на геополитический контроль над Евразией, мы видим возникновение очагов волнений в Белоруссии, Армении, нарастании враждебности в Украине, показательный заход американских военных кораблей в Батумский порт и так далее.

Казахстан — это открытие нового фронта в рамках западной политики «цветных революций», хотя, конечно, внутренние предпосылки для волнений также есть. Россия, которая так или иначе будет вовлечена в этот процесс, должна использовать ситуацию, помочь дружественной стране справиться с хаосом, а также вернуть нынешние власти на евразийский путь.

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