Казахский певец Димаш высказал своё мнение о драматических событиях в Казахстане

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7 января 2022, 23:11 Александр Крохмаль, Журналист

События, происходящие в Казахстане, вызывают ужас уже у каждого политолога. Всюду кровь, выстрелы, беспорядки, погромы, десятки убитых. Учитывая перебои интернета, трудно понять, что именно там происходит. По одним данным, силовики президента Токаева берут контроль над регионами и активно проводят зачистки от мятежников. По другим, восстания всё ещё не подавлены и продолжают охватывать всю страну. Войска ОДКБ уже вступили на территорию Казахстана для борьбы с экстремистскими формированиями. Ситуацию обсуждают политологи, бизнесмены и шоумены. Естественно это касается и творческой эстрады.

Например, известный казахский певец Димаш Кудайберген недавно высказался об обстановке на родине. Он опубликовал пост на своей странице в «Инстаграмме», в котором призвал соотечественников сохранять спокойствие. При этом, он чётко упомянул про единство народа. «Меня беспокоит то, что происходит в стране», - заявил Кудайберген, «Моя Родина мне дорога, я со своим народом! Для всех нас самое главное – это единство и благополучие народа. Все, кто пришёл на протесты, заботятся о своих семьях. Жизнь с каждым днём дороже и людям нелегко. Люди устали!».

Певец призывает собратьев «не вредить казахскому единству». «Лучший тот, кто умеет прислушиваться к доброму слову, и тот, кто умеет заставить прислушаться к себе», - говорит Димаш, «Давайте будем максимально спокойными и серьёзными и примем совместное решение». Певец призывает власти не принуждать народ. Простым казахам, и в частности протестующим, он советует задуматься о будущем страны и действовать с умом». Свой пост он закончил словами «Да здравствует моя страна!».

Спустя сутки страница Димаша оказалась недоступной. Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало. Поклонники певца сразу же стали задаваться вопросами. Но друг Кудайбергена, Игорь Крутой ответил им, что страницу отключили из-за событий в Казахстане. Между тем, ситуация на родине Димаша не улучшается. Мнения людей по этому поводу совершенно разные. Одни призывают действующую власть покончить с экстремистами, разрушающими Казахстан. Другие же, напротив, винят президента Токаева в геноциде и в преступлениях против человечности. В соцсетях и в некоторых областях рунета, действия Токаева яростно критикуют и называют бесчеловечным террором в стиле Пол Пота.

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