«Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, ее облик совершенно меняется»: модельеру Кристиану Лубутену исполнилось 58 лет

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7 января 2022, 15:47 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен. Ему исполняется 58 лет. Отличительный знак обуви модельера — красная подошва туфель, в моделях обуви он использует экзотические виды кожи, стразы Swarovski и кружево ручной работы.

Первые эскизы Кристиан рисовал в подростковом возрасте — это занятие занимало его гораздо больше учёбы. Первую работу он получил в кабаре Folies Bergères, где в качестве разнорабочего помогал артистам за кулисами. В те же годы, в возрасте шестнадцати лет, создал первую модель обуви, впоследствии отмечал, что «никто не умеет носить обувь на каблуке так, как танцор во время спектакля».

В 1976 году увлёкся искусством Востока и стран Африки, особенно впечатлили модельера изображения босых женщин; посетил Египет и Индию. В 1981 году вернулся в Париж с большим портфелем эскизов обуви, предлагал новые модели многим ведущим модным домам, но устроился на работу только к Шарлю Журдану. Кутюрье обучил его техническим азам, позволившим в будущем разработчику обуви начать своё дело. Позднее устроился учеником к Рожеру Вивье.

В 1991 году зарегистрировал собственную компанию Christian Louboutin.

Работы Лубутена используются в коллекциях Жан-Поля Готье, Balmain, Джереми Скотта, Chloé, Givenchy, Дианы фон Фюрстенберг и других мастеров от-кутюр и прет-а-порте. Среди знаменитостей, носящих туфли Лубутена — Бритни Спирс, Дита фон Тиз, Кристина Агилера, Мадонна, Сандра Буллок, Виктория Бэкхем.

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