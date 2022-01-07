Джереми Реннеру исполнился 51 год: творческий путь актера

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7 января 2022, 15:24 Наталья Полянская

Американский актёр и двукратный номинант на премию «Оскар» сегодня отмечает свой день рождения. Джереми Реннеру исполнился 51 год.

Родился в Модесто в штате Калифорния. Он был старшим из семи детей в семье Вэлери Керли и Ли Реннера. По матери у него ирландские корни, а по отцу — немецкие. Образование Джереми получал в Высшей школе Фреда Бейера и Младшем колледже Модесто. В колледже юноша посещал актёрский класс вместе с актёром Дэвидом Борианазом. А также играл на гитаре и пел в группе Sons of Ben.

Карьеру актёра Джереми начинал с ролей антигероев — вампир из восемнадцатого столетия, вооружённый алкоголик, серийный убийца. В 2000-х годах в основном исполнял второстепенные роли — «S.W.A.T. Спецназ города Ангелов», «Цыпочки», «Северная страна». Внимание критиков ему удалось привлечь после выхода фильмов «Палач Дамер» и «Нео Нед». Известность и признание ему принёс оскароносный военный триллер «Повелитель бури».

В 2011 году последовала вторая номинация на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Джема в фильме Бена Аффлека «Город воров». В том же году вышел фильм «Тор», в котором Реннер сыграл эпизодическую роль супергероя Соколиного глаза. Затем он повторил эту роль в фильме «Мстители», теперь уже как один из главных героев.

В 2012 году в прокат вышел боевик «Эволюция Борна», в котором Реннер исполнил роль суперагента Аарона Кросса[27][28]. 17 января 2013 года вышел фильм «Охотники на ведьм», где актёр исполнил роль Гензеля.

В 2019 году в кинотеатрах можно было посмотреть сразу два проекта, созданных при участии актёра: «Мстители: Финал» и «Стражи Арктики». Последний вышел в России в середине ноября. В оригинальной версии анимационной комедии Реннер озвучил главного героя, полярного лиса.

Реннер женился на канадской модели Сонни Пачеко 13 января 2014 года. Реннер и Пачеко являются родителями Авы Берлин. 30 декабря 2014 года Пачеко подала на развод с Реннером, ссылаясь на непримиримые разногласия. Актриса Дженнифер Лоуренс, коллега Джереми по фильму «Афера по-американски», приходится ему дальней родственницей.

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