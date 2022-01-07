Николосу Кейжду исполнилось 58 лет: жизнь актера и продюсера

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7 января 2022, 15:13 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает американский актёр, кинорежиссёр и продюсер, а также лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Николас Кейдж. Ему исполняется 58 лет.

Он родился 7 января 1964 года в Калифорнии. Его отец был профессор литературы, а мать танцовщица и хореограф. Николас учился в средней школе Беверли-Хиллз, которая славится своими выпускниками, сделавшими карьеру в шоу-бизнесе. Он стремился играть с раннего возраста, а также посещал Школу театра, кино и телевидения при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его кумиром был актер Джеймс Дин.

Начинающий актёр сразу сменил свою фамилию на Кейдж, чтобы дистанцироваться от своего знаменитого дяди Фрэнсиса Форда Копполы. Прототипами для нового имени послужили герой комиксов Люк Кейдж и композитор-авангардист Джон Кейдж.

Дебютом в кино для Кейджа стала эпизодическая роль в комедии «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». Затем последовали роли в фильмах «Бойцовая рыбка» и «Пегги Сью вышла замуж».

Кейдж получил премию Оскар за роль алкоголика-самоубийцы в фильме «Покидая Лас-Вегас». Затем получил номинацию за изображение реального сценариста Чарли Кауфмана и его вымышленного близнеца в фильме «Адаптация». В 2008 году Кейдж снялся в роли наемного убийцы Джо в фильме «Опасный Бангкок». В 2009 году он снялся в научно-фантастическом триллере «Знамение» режиссера Алекса Пройаса.

В 2013 году он сыграл в драме «Джо». Премьера фильма состоялась в августе на 70-м Венецианском международном кинофестивале, с последующим показом на Международном кинофестивале в Торонто в этом же году. Фильм провалился в прокате, собрав всего 2,36 миллиона долларов при бюджете в четыре миллиона.

В мае 2020 года было объявлено, что Кейдж сыграет роль Джо Экзотика в сериале «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».

В 1995 году Николас Кейдж встретил Патрисию Аркетт, которой сделал предложение. Они прожили вместе шесть лет, после которых развелись. Вторым браком Кейджа стал брак с Лизой Мари Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая была до этого замужем за Майклом Джексоном. Пресли и Кейдж расстались через 109 дней после бракосочетания. Третьей женой Кейджа стала официантка, кореянка Элис Ким. 3 октября 2005 года у них родился сын Кал-Эл. Пара рассталась в январе 2016 года. В марте 2019 года Кейдж в Лас-Вегасе женился на визажистке Эрике Койке, а спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака. В 2021 году Кейдж женился в пятый раз, его новой супругой стала Рико Шибата.

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