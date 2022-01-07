В Украине печатным СМИ запретят выходить на русском языке

Аргументы Недели → В мире 13+

7 января 2022, 12:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

На фоне разговоров о возможном «вторжении» России, в Украине начинают всё больше прибегать к так называемой «украинизации».

С 16 января 2022 года в стране начнёт действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ. Иными словами, на украинском станут даже сканворды. Газеты, журналы и сборники кроссвордов будут издаваться строго на официальном языке. В данном законе предусмотрены послабления лишь для печатных изданий в регионах. Они имеют право готовить публикации на выбранном им языке вплоть до 2024 года. Что будет потом, пока неизвестно. Скорее всего, ужесточения коснутся и их.

В минувшем году уже не раз просили поблажек для сборников кроссвордов. Составители утверждали, что на украинском их очень сложно составлять. Но ещё труднее – решать и отгадывать. В интернете читатели солидарны с издательствами. Они утверждают, что уже привыкли отвечать на вопросы на русском языке. Переходить целиком на украинский станет для них своеобразным испытанием, и оно будет намного сложнее, чем кроссвордные загадки. Тем не менее, администрация Зеленского пренебрегает мнением народа и пожеланиями издателей. В целом, люди реагируют на новые законы весьма негативно. В Youtube-сетке комментариев можно найти множество гневных разносов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости