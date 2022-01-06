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Главный правозащитник ООН Бачелет потребовала освободить людей, задержанных во время протестов в Казахстане

, 20:50 Источник: РИА Новости

Главный правозащитник ООН Бачелет потребовала освободить людей, задержанных во время протестов в Казахстане
Мишель Бачелет, Ralf Hirschberger//globallook.com

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением о том, что люди, задержанные в ходе протестов в Казахстане должны быть освобождены.

По мнению правозащитницы, в республике наблюдается сейчас массовое нарушение прав человека. В своем заявлении Бачелет ссылается на данные официальных лиц Казахстана, согласно которым более 2 тысяч человек в эти дни взяты под стражу правоохранительными органами.

Верховный комиссар ООН потребовала немедленно освободить всех арестованных и задержанных только за то, что они осуществляли свое право на мирное выражение протеста и свободу слова.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января и продолжаются уже несколько суток. 

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