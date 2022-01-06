Как «Моссад» спасал евреев от Саддама Хусейна

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6 января 2022, 19:26 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

Элиэзеру (Гейзи) Цафриру 87 лет. Он является бывшим руководителем резидентуры израильской секретной службы «Моссад» в Турции, Иране, Ливане и Южной Америке. В свое время иранский Шах через Цафрира просил «Моссад» ликвидировать аятоллу Хомейни, который тогда находился в Париже. Несколько лет Элиэзер возглавлял представительство «Моссада» в Южной Америке и выслеживал нацистского преступника «доктора» Менгеле. Главным же в его карьере было участие в спасении тысяч граждан Израиля и членов еврейских общин: из Сирии, из охваченного революционной лихорадкой Ирана и от Саддама Хусейна.



В структуре «Моссада» подразделению «Битцур» было поручено защищать евреев во вражеских странах и организовывать иммиграцию из этих стран в Израиль.



«Эта специальная организация в «Моссаде» предназначена для помощи еврейским общинам по всему миру, чтобы молодежь, юноши и девушки в общинах в случае возникновения опасности антисемитских нападений могли организоваться в отряды самообороны. Чтобы самостоятельно обеспечивать безопасность в синагогах, например, во время Йом Кипура или других еврейских праздников», - рассказал Цафрир.



Он добавил, что с 1969 по 1972 год проводилась операция по тайной эвакуации еврейских юношей и девушек из Сирии, поскольку там еврейская община подвергалась нападкам. Они тайно переправлялись через сирийско-ливанскую границу и пешком добирались до Бейрута, где связывались с главой еврейской общины. Потом их переправляли через ливано-израильскую границу. Позже евреев стали на яхтах переправлять в Хайфу.



В 60-х, когда к власти в Ираке пришел Саддам Хусейн, поднялась волна антисемитизма.



«При Саддаме Хусейне евреев осуждали как якобы израильских шпионов, предателей, более десяти человек были убиты. Некоторых повесили», - сообщил Элиэзер.



Часть евреев бежала в Иран, остальные - на север, в курдские области.



«Мы направили наших представителей в Курдистан и договорились с Барзани (главами самого влиятельного клана, находившимися в оппозиции к режиму Саддама Хусейна. — Ред.). Они помогли нам найти контрабандистов, которые готовы были бы тайно переправлять наших беженцев через иранскую границу», - рассказал экс-глава израильской резидентуры.



Некоторое время Элиэзер Цафрир в качестве резидента «Моссада» работал в Курдистане. Его отец не знал, чем занимается его сын.



«Мой отец был курдским евреем. Но когда я отправился в Курдистан, я не мог сказать об этом отцу. Он умер, когда я был там. Даже сейчас мне больно об этом вспоминать. Мне потребовалось несколько дней, чтобы меня заменили, и я мог уехать в Израиль. В итоге я опоздал на похороны», - вспоминает бывший резидент.



В 1975 году, после Алжирского соглашения между Тегераном и Багдадом, шах неожиданно установил отношения с Саддамом Хусейном. В один день иранцы, которые должны были прикрывать и курдов, и здание, в котором находилась резидентура «Моссада», пропали, а иракская армия начала наступление.



«Мы с помощником оставались там одни. И если бы иракцы нашли двух израильтян, они бы точно сделали из нас шашлык. Или кебаб», - предположил Цафрир.



«Мы оставались в этом небольшом доме, который для немногих посвященных был известен как «офис» «Моссада». Готовились к тому, что иракцы перекроют границу, и собирались уйти в горы на мулах. Но мулы не пригодились — нам удалось достать Land Rover и через Иран уехать прямо в Израиль», - добавил он.



Элиэзер Цафрир рассказал о событиях, когда «Моссад» отказался от идеи ликвидировать аятоллу Хомейни:



«Тут пусть рассудит история. За три-четыре недели до того, как шах на полгода покинул Иран, ко мне приехал иранский генерал. Он сказал: наденьте пиджак и галстук, вы отправляетесь со мной, чтобы встретиться с Шахом, королем королей, чтобы услышать от него пожелание. Это была просьба о том, чтобы «Моссад» ликвидировал Хомейни в Париже, где тот находился уже более трех месяцев.



Я прекрасно понимал, каким будет ответ на эту просьбу, но ответил, что должен связаться со штабом. В любом случае, ведь не мне же это было выполнять. Обычно я говорю, что я никогда не убивал и никогда не был убит. (Смеется.) Я запросил штаб. Я думаю, что глава «Моссада» Ицхак Хофи проконсультировался с премьер-министром Менахемом Бегином. Получив ответ, я сказал иранцам: извините, мы не всемирная полиция. Если у вас есть проблема, делайте все, что вы считаете нужным, да благословит вас бог, но мы не можем в этом участвовать.



А шах… Я не знаю, что произошло. Буквально в следующем году глава французской военной разведки написал в своей книге, что президент Франции Валери Жискар д'Эстен тайно посылал одного из своих министров в Иран, чтобы сказать шаху: если вам нужно что-то сделать в Париже, мы готовы закрыть на это глаза. Делайте все что хотите. Но шах… Зачем-то сказал: «Хорошо, давайте спросим «Моссад». А с «Моссадом» не сложилось.



В моей книге «Большой Сатана, Маленький Сатана» я написал, что сожалею об этом. Может быть, это было исторической ошибкой с нашей стороны этого не сделать. Предположим, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать. И спасли бы мир от большой головной боли, а Израиль — от риска иранской атомной бомбы.



Но знали бы Иран, Ближний Восток и весь мир, от чего мы его спасаем? Нет. И вся грязь наверняка полилась бы на нас».



В Иране «Моссаду» пришлось провести операцию по спасению тысяч евреев.



«Речь идет не просто о евреях, а о наших гражданах, мы должны были спасти их во что бы то ни было. Причем они находились не только в Тегеране, а были разбросаны по разным городам. И одновременно мы пытались помочь членам местной общины, которая исторически там сложилась, в ней было 85 000 евреев. Мой друг объезжал разные города и убеждал их приехать в Тегеран, где их уже ждали самолеты «Эль Аль», - вспоминает Цафрир.



Он отметил, что им удалось убедить «Эль Аль» организовать в Тегеран дополнительные рейсы для всех, кто хотел уехать.





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