Папа Римский обвинил в эгоизме любителей домашних животных, не имеющих детей
6 января 2022, 17:46
Папа Римский Франциск обвинил людей в эгоизме из-за того, что они заводят питомцев, не желая создавать семью и рожать детей. Об этом сообщил The Guardian.
«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей», - заявил Франциск на встрече с прихожанами.
Тем парам, которые не способны иметь детей по биологическим причинам, он посоветовал подумать о возможности усыновления.
Ранее Папа Римский дал рекомендации парам, состоящим в браке. Для укрепления отношений понтифик посоветовал супругам чаще говорить три слова: спасибо, пожалуйста и прости.
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