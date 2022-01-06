Лукашенко призвал участников протестов в Казахстане «встать на колени» перед военными и извиниться

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6 января 2022, 15:34 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, IRT/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники казахстанских протестов должны сесть за стол переговоров с президентом Токаевым, а перед военными - «встать на колени и извиниться». Об этом он сказал на совещании в Минске, посвященном вопросам исторической политики, передает БелТА.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек»,- заявил Лукашенко.

«Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства»,- добавил белорусский президент.

Лукашенко заявил также, что события в Казахстане — урок для белорусов - «в том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами»,- уточнил он.

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