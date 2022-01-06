В США вспоминают прошлогоднюю осаду Капитолия

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6 января 2022, 10:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: twitter.com

6 января 2021 года привычных Соединённых Штатов могло не стать. Радикалами была предпринята попытка штурма Капитолия, в котором проходило заседание конгрессменов.

Кто именно принял такое решение – неизвестно до сих пор или скрывается властями. В связи с нападениями и беспорядками было возбуждено до 160 уголовных дел. Некоторым участникам штурма может грозить до 20 лет лишения свободы. Демократы обвиняли в подготовке осады Капитолия самого Дональда Трампа. Но экс-президент отказался от обвинений. Он заявил, что напротив, пытался остановить экстремистов. Многие считают, что за делом стояли те самые преступники из «Блэк Лайвс Мэттер», которых следовало бы запретить на территории Штатов и приравнять к террористам. Жертвами беспорядков стали 5 человек, в том числе один правоохранитель.

Сегодня в США вспоминают этот день, как один из мрачных в истории Америки. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул велела приспустить государственные флаги в честь защитников Капитолия. Хокул считает этих людей за героев страны. По её словам, это были мужественные американцы, которые не дрогнули перед угрозой серьёзного мятежа. Флаги будут приспущены в 22:11 по московскому времени (по амер. – в 14:11). Поднимут их уже в 20:06 по времени США. Хокул утверждает, что эту дату не стоит забывать. «Я благодарю отважных героев, поставивших свои жизни на карту, - заявила губернатор. - Чтобы защитить общественную безопасность 6 января. Я призываю всех задуматься о демократических ценностях, с которыми мы построили эту страну». Многие американские граждане полностью согласны с Хокул. То, что происходило год назад, было явно далеко от демократии и от здравого смысла.

Между тем, нынешний президент Джо Байден так и не удосужился запретить организацию «Блэк Лайвс Мэттер» на территории государства. Группировка до сих пор продолжает свою преступную деятельность и активно занимается пропагандой в интернете.

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