Казахские СМИ опубликовали статистику жертв массовых протестов

По данным казахских СМИ жертвами массовых беспорядков стали более 300 силовиков: 317 ранены, 8 убиты.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. После демонстраций правительство подало в отставку, а цены на газ снизили. Однако это не остановило массовые протесты, теперь продекларированы политические требования об отставке президента в новых выборах. Бунтовщики уже разрушили памятник бывшему президенту Назарбаеву, сожгли больше 10 полицейских машин и устроили мародерство в аэропорту Алматы. В стране введено чрезвычайное положение до 19 января.
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