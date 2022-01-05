Политолог Миронов о беспорядках в Казахстане: Запад пытается дестабилизировать ситуацию не только в России, но и вблизи ее границ

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5 января 2022, 20:49 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Казахстана, GTW / globallookpress.com

Разгоревшиеся в Казахстане массовые беспорядки связаны с Соединенными Штатами и их планами лишить Российскую Федерацию еще одного союзника. Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил политолог Григорий Миронов.

Эксперт, комментируя происходящее в Казахстане, отметил, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию не только внутри России, но и вблизи ее границ.

«На Украине и в Грузии это сделать получилось. Американцы даже разожгли горячую точку у наших границ», — заявил Миронов.

Ранее сегодня сообщалось, что казахстанские власти ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

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