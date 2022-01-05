Председатель комитета ГД по международным делам Слуцкий считает, что в Казахстане «важно удержать ситуацию в правовом русле»
5 января 2022, 15:03
«В Казахстане... С большой тревогой наблюдаю за событиями в этой стране, с которой Россию связывают не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнёрство.
Происходящее, безусловно, является внутренним делом казахстанцев, но… Протесты переходят в уличные беспорядки, появились даже сообщения о захвате президентской резиденции в Алматы.
Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.