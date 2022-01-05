Председатель комитета ГД по международным делам Слуцкий считает, что в Казахстане «важно удержать ситуацию в правовом русле»

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5 января 2022, 15:03

«В Казахстане... С большой тревогой наблюдаю за событиями в этой стране, с которой Россию связывают не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнёрство.​

Происходящее, безусловно, является внутренним делом казахстанцев, но… Протесты переходят в уличные беспорядки, появились даже сообщения о захвате президентской резиденции в Алматы.

Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане».

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