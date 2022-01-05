МИД России: данных о пострадавших в Казахстане российских гражданах нет

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5 января 2022, 11:25 Источник: ТАСС

МИД России, Aleksander Polyakov//globallook.com

По данным Российского МИД, среди пострадавших в ходе массовых протестов в Казахстане, российских граждан нет.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», - сообщили агентству ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, поступающей сейчас из казахстанский городов, в среду, 5 января, после того как власти Казахстана пошли на значительные уступки протестующим, а правительство ушло в отставку, массовые беспорядки возобновились.

В Алматы происходят столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Из областного центра Актобе на Западе Казахстана появилась информация о попытке штурма участниками протестов здания областного акимата (администрации).

В соцсетях пишут также, что в Алматы и Актобе полицейские отказываются задерживать протестующих.

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