В Европе проходят массовые антиковидные протесты​

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4 января 2022, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист

Вот уже многие недели по всей Европе продолжаются массовые протесты против «антиковидных» мер. И с каждым разом – ситуация всё хуже и хуже. По мнению общественности, местные власти окончательно перешли границы и посягнули на демократию. Ведь то, что случилось в казалось бы свободных государствах – не поддаётся никакому здравому смыслу. Такого нет даже в азиатских странах, где демократия – лишь пустой звук. Люди называют произошедшее тотальной санитарной диктатурой. Несмотря на все ограничения и локдауны, вирус не останавливается и продолжает распространяться. Многие считают, что было бы правильно использовать шведскую модель борьбы с пандемией. Но власти в центральной Европе на это не смотрят и всячески игнорируют советы экспертов. Создаётся впечатление, что принятие очередных строгих мер им просто по нраву.

В Нидерландах жестокий карантин продлён до 14 января. Всему виной – распространение африканского штамма «омикрон». И даже невзирая на то, что ЮАРская версия коронавируса не привела к массовой смертности, власти королевства продолжают «закручивать гайки». Из магазинов в стране работают только продуктовые, и то по определённому расписанию. Почти все развлекательные заведения закрыты. Новогодних праздников просто не было. В Нидерландах бастуют даже полицейские, не говоря уже о простых жителях. Местные называют случившееся «кошмаром» и намекают на то, что правительство окончательно отвернулось от демократии и здравого смысла. На улицах почти каждый день идут столкновения протестующих с силовиками. Силовики нередко превышают полномочия, избивают демонстрантов и натравливают на них собак. Очевидно, через какое-то время они рискуют стать фигурантами уголовных дел. Столь необузданное насилие голландских силовиков явно не будет прощено местными жителями.

В Германии тоже не всё гладко. Не успел новый канцлер прийти к власти, как страну охватили массовые протесты и манифестации. Ситуация там не лучше, чем в соседних Нидерландах. Буквально 1 января в городе Грайц прошла массовая акция протеста против «ковидных» ограничений. То же самое было и в других городах Германии. Люди недовольны тем, что теперь многие магазины, заведения общепита и даже транспортные средства доступны только привитым. Эти нововведения они называют «нацистским наследием». Полицейские, как и в Голландии, предпочитают особо не церемониться, а применять силу. Вопрос только в том, будут ли впоследствии суды по поводу причинённого вреда со стороны полицейских? Видеоматериалы из Youtube показывают явные нарушения закона со стороны правоохранителей. Неспокойно и во Франции, где с режимом Эммануэля Макрона борются уже более 4-х лет. Президента обвиняют практически во всех грехах. В «антиковидных» протестах активно участвуют «жёлтые жилеты» и различные экстремисты. Уличные бои продолжаются.

Положение в Европе по праву можно назвать критическим. Такого не было там, пожалуй, даже во время миграционного кризиса. Схватки на улицах, драки с полицейскими, разгул хулиганства и бандитизма, двухсторонние обвинения в дискриминации. Всё это сейчас не фэнтези, а суровая реальность. А коронавирус, тем не менее, распространяется с удвоенной скоростью. С недавнего времени «омикрон» штамм стал доминирующим во всех европейских странах. Как в итоге будет из всего этого выбираться Европа, на данный момент неизвестно.

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