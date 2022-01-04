Политолог Дмитрий Абзалов рассказал о возможных результатах встречи глав МИД стран НАТО

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4 января 2022, 20:21

Внеочередная встреча министров иностранных дел стран — членов НАТО запланирована на 7 января.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT заявил, что это мероприятие является своего рода консультацией непосредственно перед переговорами, намеченными на 12 января.

По мнению политолога, заявления по итогам встречи могут быть связаны с антироссийскими санкциями.

Как считает Абзалов, Североатлантический альянс оказался в сложной ситуации, так как по санкциям нет единой позиции. "Отсутствие единой позиции являет собой очень большую проблему", — заявил политолог.

Эксперт думаем, что пока НАТО "может принимать какие-то превентивные меры санкционного характера, объявлять о санкциях".

"Все прекрасно понимают, что переговорный процесс будет зависеть исключительно от российско-американского трека", — пояснил Дмитрий Абзалов.

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