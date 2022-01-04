Директор Uniper назвал срок сертификации «Северного потока — 2»
4 января 2022, 19:50Источник:
Ведомости
Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован немецким регулятором в середине 2022 года. Эту информацию газете Rheinische Post раскрыл главный исполнительный директор компании-инвестора проекта Uniper Клаус-Дитер Маубах.
По словам Маубаха, никакого политического вмешательства он не увидел, сетевое агентство проводит проверку, как и планировалось. Топ-менеджера одного из пяти европейских компаний-спонсоров «Северного потока — 2» Uniper цитирует Reuters. Он подчеркнул, что этот газопровод важен.
Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и Engines совместно инвестировали в газопровод «Северный поток — 2» порядка 11 млрд долларов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.