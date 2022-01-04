Директор Uniper назвал срок сертификации «Северного потока — 2»

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4 января 2022, 19:50 Источник: Ведомости

фото: pixabay.com

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован немецким регулятором в середине 2022 года. Эту информацию газете Rheinische Post раскрыл главный исполнительный директор компании-инвестора проекта Uniper Клаус-Дитер Маубах.

По словам Маубаха, никакого политического вмешательства он не увидел, сетевое агентство проводит проверку, как и планировалось. Топ-менеджера одного из пяти европейских компаний-спонсоров «Северного потока — 2» Uniper цитирует Reuters. Он подчеркнул, что этот газопровод важен.

Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и Engines совместно инвестировали в газопровод «Северный поток — 2» порядка 11 млрд долларов.

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