Президент Казахстана Токаев проведет совещание из-за митингов против роста цен на газ

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4 января 2022, 17:19 Источник: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, проведет рабочее совещание после охвативших в первые дни 2022 года западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана устроили митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В соцсетях обсуждают, что митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Минэнерго Казахстана объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали сообщил в Instagram, что "5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране".

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