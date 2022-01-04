Пушков: Байден не сможет вернуть США имидж «правового прозрачного демократического» государства

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4 января 2022, 16:48 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Политик Алексей Пушков заявил, что американский президент Джозеф Байден не сможет восстановить США имидж "правового прозрачного демократического" государства. По мнению члена Совета Федерации, "этот образ и ранее был ложным, но после скандальных выборов в 2020 году он рухнул окончательно".

Пушков написал пост в своем Telegram-канале: "Байдену не удастся восстановить прежний образ США как правового прозрачного демократического государства. Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно. И все чаще к нему добавляются новые штрихи".

Комментируя публикацию агентства АР о том, что не менее 100 млрд. долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американским гражданам из-за COVID-19, сенатор пишет: "В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Америка выглядит как распадающийся "карточный домик". Одноименный сериал "The House of Cards" был как раз об этом - о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности - весьма неприглядной",- передает РИА Новости.

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