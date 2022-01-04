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4 января 2022, 16:19 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Российский «Газпром» изменил цену на газ для Греции. Компании «Газпром» и греческая Depa Commercial договорились о корректировке условий действующего до 2026 года контракта на поставку голубого топлива в республику.

Bloomberg со ссылкой на Depa Commercial сообщает, что по новому соглашению для Греции с 2022 года обеспечена более «конкурентноспособная» цена по отношению к установленным ранее ценам на газ в регионе и в Европе в целом.

В сообщении греческой компании отмечается, что соглашение касается отдельных вопросов, которые сделают условия контракта на ближайшие годы еще более привлекательными.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в декабре 2021 года прилетал на переговоры в Санкт-Петербург для переговоров о поставках газа. В прошлом году Россия поставила в Грецию исторически рекордный объем газа.

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